台中市無形文化資產「老二媽回鑾西屯省親」，結合西南屯居民的情誼與交流，故居「烈美堂」前方西平公園地勢不均。（盧金足攝）

台中市政府建設局、文化局積極規劃，23日動工調整烈美堂與西平公園間動線。（盧金足攝）

台中市無形文化資產「老二媽回鑾西屯省親」，結合西南屯居民的情誼與交流，故居「烈美堂」前方西平公園地勢不均，不宜神轎駐駕，在地方仕紳與市議員陳淑華努力爭取下，台中市政府建設局、文化局23日開工動土，調整烈美堂與西平公園間動線，融入文化元素，提升為西平大漁池文化公園，預計在明年老二媽省親前完成。

萬和宮供俸的老二媽，為全台唯一廖姓媽祖，相傳嘉慶年間，西屯大魚池廖家閨女前往南屯萬和宮依靈，母親聞訊趕來萬和宮尋探，母女相會之際媽祖神像留下數顆眼淚，成為全台獨特「老二媽的眼淚」。

為解老二媽思親之苦，西屯當地廖姓等居民自組「丹慶季媽祖會」，定期恭迎「老二媽」返回烈美堂，是西、南屯的年度盛事。

「老二媽回鑾西屯省親」已200多年老歷史，每三年一次具備特有傳說與信仰活動；但是故居「烈美堂」前方西平公園，草坡地勢高地落差大，並不適合神轎駐駕。

往年老二媽從南屯回到西屯，都就近寄宿於在其他宮廟，「丹慶季媽祖會」理事長廖福龍及其團隊，多年來四處奔走發願改善，終於在地方仕紳與陳淑華協助下，台中市政府建設局、文化局積極規劃，23日動工調整烈美堂與西平公園間動線。

此外，並融入文化元素，塑造原有的大漁池意象，提升為西平大漁池文化公園。

建設局長陳大田表示，地方期盼西平公園重新整建，市府與里長、烈美堂及地方鄰里長討論，考量宗教及歷史意義，調整西平公園基地草坡土丘，改善工程預計明年老二媽省親前完成，讓地方的傳統習俗能順利舉辦。

陳淑華指出，南屯萬和宮「老二媽回鑾西屯省親」，已登錄為台中市無形文化資產，西平公園的設計，希望更凸顯宗教文化獨特性，讓媽祖省親，活動更加順利。

廖福龍感謝各方人士與台中市政府的共同努力，歷經200多年，全台唯一的廖姓媽祖老二媽，即將完成駐駕故居心願。「老二媽回鑾西屯省親」，明年農曆3月登場，透過西平大漁池文化公園改善工程，完整展現地方信仰與民情展現。

(中時 )