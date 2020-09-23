現場查獲360公斤用過保險套(圖片取自/VNEXPRESS)

保險套屬於貼身私人衛生用品，如果有天發現自己使用的保險套，竟是別人用過的，有多噁心？越南一家保險套工廠，遭政府查獲從市面上回收「已使用過」的二手保險套，工廠將這些用過保險套洗乾淨、晾乾，重新包裝成全新模樣，流到市面販售。

越南政府日前突襲一間保險套工廠，現場發現360公斤、大約32.4萬個使用過的保險套，還有上千個包裝完整、還沒印上商標的保險套，根據警方調查，這家黑心廠商，每個月會收購數千個使用過的保險套，接著清洗、晾乾二手保險套，再將這些保險套套入陽具模型，重新塑形後，最後重新包裝流進市面。

根據外媒報導，這家黑心廠商已經被政府取締，並調查供應商究竟是哪裡，至於現場的二手保險套也全數查扣，還有已經放到市面上銷售的保險套，警方也查出通路，回收所有保險套。

受到新冠肺炎疫情影響，很多人在家沒事做，喜歡與另一半「做做運動」，帶動了保險套銷量，因此黑心廠商看準這波商機，從市面上回收使用過的保險套，回到工廠加工再販售。

(中時新聞網)