味全龍隊今（23）日為選秀新人舉行加盟記者會，關於王維中的合約，代理領隊任中傑表示，王維中的月薪以3.3萬美元為基準，按月支付，會因應匯率保持在新台幣百萬元以上，激勵獎金另計，辦法研議中，這和其他球員一致。換句話說，合約中的208萬美元是保障薪資。

王維中等人將從10月分起開始支薪，而中職有打滿3年可旅外的規定。任中傑說，王維中適用此條款，他若想旅外，屆時取得球團的同意即可，合約中有規定，味全龍並不會阻礙其日後的發展。

王維中本人則表示，非常滿意合約的內容，已經接近預期的價碼，感謝味全龍給他一次機會來證明自己的價值。接下來他會繼續調整，明年再投入春訓與比賽，不會打下周的二軍總冠軍賽（味全龍vs.中信兄弟二軍）。

談到明年球季的自我期許，王維中說，勝投當然越多越好，重點是投球內容，只要盡量壓低失分，勝投就會隨之而來，一定會全力以赴幫助球隊贏球；至於選用背號16號是因媽媽的生日是4月16日。

王維中還對總教練葉君璋說：「不會讓你失望的！」而葉總雖很確定表示王維中和廖任磊明年一定會在一軍，但提到王維中，葉總覺得他已1年沒比賽，身體的狀況如何要先了解，調整時也要更加小心。而味全龍預定10月11日秋訓，葉總希望王維中先報到。

(中時 )