台北市土地稀缺，建商瞄準危老重建商機，斥資上億元整合老舊房屋。根據最新實價登錄揭露，文山區保儀路與士林區忠誠路各有透天成交，總價分別為5.23億元、3.5億元，買家均為建商背景。房仲業者認為，近年危老政策推動順利，加上今年房市買氣升溫，建商對於市場信心增加，也願意大手筆斥資整合。

實價登錄顯示，文山區保儀路有棟透天厝，土地面積381坪，成交金額高達5.23億元，換算土地單價每坪137萬元，謄本資訊顯示，買方為僑府興建設、桃園五十甲建設開發。

正對天母公園的士林忠誠路二段，也有三間地坪合計約89坪的透天交易，買方為力瑋國際開發，與力麒建設相關。此外，市中心的光復北路也有透天成交8,000萬元的紀錄。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，危老政策推動順利，加上近期的房市趨於復甦，房價維持相對高檔水準，增添建商整合推案信心，這些條件都讓老舊透天的交易動了起來，尤其是市中心兩、三樓高的平房與透天，通常屋齡十分老舊，符合危老的申請條件，且土地面積具備一定規模，若是所有權人單純更有利推動危老改建，近期實價交易資訊出現不少透天高價成交的訊息。

曾敬德表示，危老推動的狀況下，整合者不必動輒整合到好幾百坪才能都更興建，甚至幾棟透天就可以單獨改建，市中心的透天或者商業區的透天，交易或整合變得更為活絡，市中心的老舊公寓產品，也有置產型買方長期持有，等待未來有天改建身價翻漲的機會。

(工商 )