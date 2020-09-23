離島旅遊夯，金門縣政府為滿足來自全國各地旅客的多元支付需求，23日召開記者會宣布，即日起於金門縣境內公車、渡輪及商店導入LINE Pay行動支付服務，民眾只要持手機使用LINE Pay乘車碼QR code即可輕鬆搭乘公車及輪船，12月31日前使用LINE Pay乘車碼搭乘金門縣公車、渡輪，每趟可享LINE POINTS點數5點回饋。

此外，縣內多家知名伴手禮店及島內觀光需用到的租車服務，也可使用LINE Pay支付，為鼓勵縣民及遊客多加使用，2020年10月1日至2021年2月28日期間，於金門地區指定店家及租車服務使用LINE Pay Money付款可享LINE POINTS 15％點數超值回饋。

為拓展金門縣民及旅客多元支付的使用場域，金門縣政府攜手LINE Pay與一卡通公司將LINE Pay行動支付導入縣內交通運具及消費商店，不僅嘉惠縣民，更便利來金門旅遊的民眾。

疫情後國旅大爆發，本島與離島間的往來頻繁，無現金多元化的支付需求日增，金門縣成為第一個交通運具全面導入行動支付的離島縣市，希望為縣民及旅客提供更多元更便利的支付服務，減低攜帶現金的不便，安心到金門旅遊。

為讓民眾體驗行動支付的便利，即日起至12月31日，於全縣各路公車及渡輪使用LINE Pay乘車碼支付車資享每趟LINE POINTS點數5點回饋，2020年10月1日至2021年2月28日旅客至金門旅遊常使用的租車服務如金豐租車及通恆租車，透過LINE Pay選用LINE Pay Money付款享有LINE POINTS 15％點數回饋。

此外，金門多樣化具戰地特色的在地名產是旅客到訪絕對不能錯過的伴手禮，包括聖祖貢糖、金瑞成貢糖、王大夫一條根、喬安牧場及昇恆昌金湖廣場等在地一百多家知名商店，亦支援LINE Pay支付服務，旅客使用LINE Pay Money消費付款，2020年10月1日至2021年2月28日前同樣享有LINE POINTS 15％點數回饋。

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