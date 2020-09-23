劉德華（華仔）將在27日歡慶59歲生日，向來很疼愛粉絲的華仔，每年生日都會親自與粉絲歡慶，他去年的生日首次在新加坡演唱會的舞台上，與逾萬名歌迷一起唱歌共度，但今年卻因為疫情關係，無法聚眾，他特地首度籌備一個線上「愛的連線生日會」，外傳華仔會獻唱經典歌曲及感性談心時間，十分期待與粉絲一起在線上相見。

他22日在華博釋出生日會預告影片，承諾：「約定你。」並向粉絲示愛告白：「每年都會安排大家見面，去年在演唱會度過生日，我永遠都會記得你們對我的好，最近沒辦法有實體、身體接觸的活動，今年可以在網上跟大家見面，一起開心一起玩。」他還加碼宣佈今年成功續會的粉絲可以免費續會到明年，相當用心。

華仔為了該生日會，近來費盡心思，作好準備、絕不馬虎，每一個部分都希望做到盡善盡美，以最佳狀態現身生日會，日前與工作人員開會提到如何與粉絲網上歡度時，也說到手舞足蹈，可以看得出，猶如家人般的粉絲，早已是他生活中的一部分。此外，劉德華「愛的連線生日會」在27日晚上8點於「華博」AWC官網播出。

(中時 )