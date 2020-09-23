第二戰投進絕殺三分球的「一眉哥」安東尼戴維斯，今天第三戰卻在關鍵時刻熄火，而且全場還只抓下2個籃板，成為湖人輸球的最大戰犯。

2012年以選秀狀元身分踏入NBA的安東尼戴維斯，去年轉戰湖人尋求生涯第一座總冠軍，季後賽首輪面對拓荒者、次輪迎戰火箭的10場比賽有8場得分與籃板雙十，即使對上金塊首戰也有37分、10籃板表現，第二戰31分、9籃板，投進致勝三分球，對於球隊的貢獻度僅次於詹姆斯。

今日第三戰，安東尼戴維斯上場43分鐘17投9中，攻下27分，攻擊上中規中矩，但在防守上卻是毫無建樹，不但抓不到籃板，就連抄截與阻攻都乏善可陳，尤其是最重要的保護籃板竟只有孤零零的2個，寫下職業生涯例行賽與季後賽單場最差表現紀錄。

季後賽場均有11個籃板的安東尼戴維斯，賽後坦承此役是生涯最遜色的一戰，會記取教訓，第四場肯定會有雪恥演出。

不僅安東尼戴維斯失神，陣中兩位長人麥基與霍華也猶如遊魂般，兩人竟然各只抓下1個籃板，湖人整場比賽的籃板數僅25個，寫下隊史次差紀錄，只優於1992年季後賽首輪與拓荒者之戰的單場24個籃板，當時湖人陣營有狄瓦茲、艾爾登與坎貝爾，當時的湖人正處在青黃不接的時候，反觀如今的湖人兵強馬壯，不可同日而語，因此這一戰讓湖人蒙羞，也讓外界看到紫金部隊的缺點。

(中時 )