美國臉書公司週二宣佈發現來自中國大陸規模有限的行動，其意圖既有對川普連任提供幫助，也有破壞，這是外傳大陸試圖影響11月美國總統選舉的行動首次得到公開披露。

據《紐約時報》報導，來自大陸的這些帳號動作不多，而且不是直接源自北京官方部門，但可能削弱川普一再提出的關於大陸干預美國選舉、支持民主黨候選人拜登的論調。雖然美情報界評估認為大陸反對川普的連任，但本周有官員說，目前為止臉書上的活動規模仍較小，北京可能還未決定是否發起類似於2016年和今年來自俄羅斯的大規模影響行動。

報導說，臉書公司發現一系列虛假帳戶在傳播有關美國、菲律賓政治和中國大陸在南海行動的資訊。雖然這一由大陸操作的活動主要圍繞菲律賓，但其中一些直接與美國政治相關。

臉書公司指出，這些帳戶違反其關於「造假行為」的政策，他們正在進行刪除。這是一些來自中國大陸的協同行動，但包括駐美國大使在內的大陸官員都否認了有關他們企圖影響11月選舉的指責。

報導說，臉書安全團隊發現了這些新的活動後，向美國政府官員通報相關資訊。2016年被國會者批評過於謹慎的美國科技公司和情報部門，今年顯得更加願意披露有關外國影響力操作的資訊。

目前在中國大陸建立的臉書帳號群包括155個帳戶、11個頁面、9個群組和6個Instagram帳號，擁有超過13.3萬粉絲，數量很小，在美國並未引起什麼注意，粉絲群當中只有不到3000個美國帳戶。它們所發佈的資訊對於川普和拜登都有支持也有反對。

報導指出，最近幾個月，這個來自大陸的組織為川普和拜登都建立了臉書粉絲頁面，發佈的內容與其說是支援某一特定候選人，不如說是專為吸引注意力。

臉書週二在宣佈前向國會做了通報。接下來幾天，負責外國競選威脅的高級情報官員埃文尼納(William Evanina)還會向國會情報委員會做報告，說明選舉影響和干預運作的最新發現。

(中時新聞網)