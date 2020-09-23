超級斜槓人生！台灣虎航與日本佐賀縣聯手推出「台虎佐賀祭」活動，今(23)日於CookinginTaipei舉辦小型料理教室，邀請知名部落客小紫分享佐賀美食魅力外，台灣虎航董事長陳漢銘也親臨現場，以美食家的身份，為現場體驗民眾說明各樣佐賀食材的特色之處，並請來日本料理職人川村勝行親自示範烹調多道佐賀牛料理。

提到日本九州的佐賀縣，國人最熟知的除了超級阿嬤外，其次莫過於被喻為「日本最高等級和牛」的佐賀牛了，其恰到好處的油花比例、香甜彈嫩的肉質、入口即化並在口中激起漣漪的多層次滋味，更是被各國旅客視為到佐賀縣非吃不可的在地超級美饌！

為了讓更多人認識佐賀牛的美味，活動以佐賀牛為主要料理食材，完美還原有「佐賀最強當地美食」之稱的「西西里飯」。發源於佐賀縣的西西里飯，主要是在白飯上面舖以甜辣醬汁調味的炒牛肉片，再擺放大量新鮮生菜，最後淋上美乃滋並打顆半熟蛋拌著吃，是佐賀縣相當受歡迎的家庭料理。另外，現場還加碼示範呼子烏賊的食用方式，並提供佐賀清酒試飲，讓參與料理教室的體驗民眾們，品嚐後紛紛大呼想念佐賀的美食，也期待能早日恢復到自由自在想飛就飛的日子。

第二波推廣活動，則配合2020新北市河海音樂季活動，預計於本週六日(26日及27日)下午15：00-22：00在淡水漁人碼頭的有趣市場設置攤位，由日本料理職人川村勝行於現場親自料理並推廣佐賀牛，民眾可用特別優惠的體驗價150元，即可享用高級的佐賀牛料理一份。此外凡於現場購買者，現場還可再參加抽獎活動，獎項內容豐富，每日可供應數量有限，售／送完為止。

無法親臨現場推廣的佐賀縣知事山口祥義也透過錄製影片向現場民眾傳達問候及表達感謝，亦歡迎更多的旅客於疫情後再訪佐賀，「佐賀縣珍惜與台灣之間的緣分，希望現在藉由佐賀的美食讓各位回想起佐賀的元氣及活力，期待未來雙邊開放後，能有更多人搭乘台灣虎航體驗多元風采的佐賀！」

(中時 )