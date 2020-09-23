大同10月21日召開股東臨時會，大同董事長林郭文艷為避免百年大同經營權旁落，總計提名6席董事及3席獨董，林郭文艷則以私立大同中學法人代表，角逐大同董事。

以林郭文艷為首的大同公司派雖認定，欣同及新大同聯手的市場派，獲准召開股臨會不合法，也向高等行政法院提出訴訟，但考量法院迄今尚未裁定撤銷大同股臨會，大同經過評估，如果不提名董事及獨董參與大同股臨會董事及獨董改選，形同棄權，百年大同恐怕變天，為此大同公司派也提名6席董事、3席獨董，大同股臨會召集權人欣同董事長律師林宏信、新大同董事長楊榮光今日進行審核，全數通過。

大同這次董事及獨董提名名單變動不大，林郭文艷及尚志資產董事長張益華都以私立大同中學法人代表名義角逐董事，大同執行副總經理兼財務長彭文傑、蘇鵬飛及蔡勝文都以個人名義角逐董事，大同世界科技董事長兼策略長沈柏延也以個人名義，接替陳守煌，參選董事，謝宗德及謝穎昇兩人選任獨董，獨董羅清泉請辭後，大同推派安永聯合會計師事務所所長王金來選任獨董。

市場派方面，除欣同投資顧問法人代表林宏信外，王光祥、林文淵、葉曉甄、郭添輝、陳柏元等五人，都以競殿投資法人代表，選任董事；獨董方面，則有律師李勝琛，前大同財務長龔鍾嶸、曾任台大應用力研究所教授陳兆勛三人。

(工商 )