意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）為其獲獎產品STM32WLE5無線系統晶片（SoC）的產品組合新增一款QFN48封裝，該產品整合了諸多功能、卓越的電源效能和多種調變技術，可靈活運用在不同的工業無線應用上。

在2020年世界物聯網大會（IoT World 2020）上被評為「最佳物聯網連接方案」，STM32WLE5整合了意法半導體STM32L4超低功耗微控制器技術，以及Semtech為滿足全球各地無線電設備法規要求而優化設計的sub-GHz射頻IP SX126x。

意法半導體指出，其獨特的單一晶片整合設計有助於節省物料清單（BOM）成本、簡化了物聯網裝置設計，這些物聯網裝置可用於計量裝置、城市管理、農業、零售、物流、智慧建築、環境管理等產業。意法半導體工業產品10年供貨週期保障計畫可確保產品長期供貨。

低功耗、小型封裝的STM32WLE5讓客戶能夠為快速發展的物聯網市場開發出節能、輕巧的新產品。現在，新的7mm x 7mm QFN48封裝使其適用於簡化的兩層電路板設計，可進一步簡化產品製造流程，並降低物料清單（BOM）成本。

意法半導體設計製造的射頻晶片可解決全球市場射頻設計問題，同時提升系統性能並簡化產品生產。功能特性包括低功率（14dBm）和高功率（22dBm）兩種發射模式，在150MHz到960MHz頻段內線性性能優異，覆蓋1GHz以下的免許可頻段，確保產品在技術層面符合全球各地射頻法規。

(工商 )