臺灣企銀近年來致力於實踐企業社會責任，首次參加AREA亞洲企業社會責任獎即獲社會公益發展獎，為臺灣企銀2020年繼兩度獲「天下CSR企業公民獎」前100強企業殊榮後，再獲CSR相關獎項肯定。9月23日由主辦單位舉行線上頒獎典禮，播放由臺灣企銀董事長黃博怡代表預錄之得獎感言及得獎內容相關影片，將臺灣企銀企業社會責任相關努力及理念推廣至全亞洲。

「AREA亞洲企業社會責任獎」，以認證及表彰推廣永續發展和負責任發展的企業為宗旨，2011年由非政府組織「亞洲企業商會」舉辦，2015年開始將獎項推廣至整個亞洲，已成為亞太地區企業界每年重要評鑑活動之一。

臺灣企銀以「一青、二老、三創」為主軸，並輔以臺灣企銀所推行之「銀髮樂齡學堂」參加「社會公益發展獎」項目。

對臺灣企銀來說，在獲利的同時，也思考創造公司對整個社會正面的存在價值，致力於幫助青年創業及就業、支持銀髮長輩的照顧、聚焦創新創業創意產業的發展，這樣的理念與AREA的宗旨契合，因此今年雖是第一次參加該獎項競賽評比，即獲得主辦單位的認可，獲得「社會公益發展獎」獎項的肯定。

臺灣企銀身為臺灣唯一的中小企業專業銀行，除致力於扶持中小企業發展外，近年在企業社會責任方面，更以實際行動在環境保護、社會責任及公司治理三方面落實企業社會責任，未來仍將秉持著「傾聽企業的聲音，回應這塊土地的需要」，善盡專業銀行價值，期望與臺灣土地、企業與人民共同邁向第二個百年基業。

(工商 )