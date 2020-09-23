對於有學生主張，中共如果打過來，直接用雄風飛彈炸掉核一核二核三，讓中國大陸東南沿岸也不能生存一事，雲林菜農林佳新表示，要慎重看待這位青年，多吃點豬睪丸，未來還有發展的空間！

《風傳媒》日前訪問青年學生，對於中國大陸如果打過來，有甚麼看法？有學生認為，台灣可能會直接變成中國大陸領土。也有人看法獨特，主張中共如果打過來，雄風飛彈直接對核一核二核三，直接把一核二核三炸掉，讓中國大陸東岸沿海也都不能用了！

有學生認為川普政策比較激進，比較像美國刻意刺激他們；或是認為美國領導人比較不理性。但也有人認為，對岸內部壓力太大，只好在台海演習。

另有人批評馬英九，退休就惦惦就好了，這麼愛講怎不在任的時候講？當然也有人為馬英九緩頰指出，「首戰即終戰」是對岸的戰略，不代表唱衰台灣！相信台灣可以撐下去！

而對於有學生主張中共如果打過來，雄風飛彈直接對核一核二核三，直接把一核二核三炸掉，讓中國大陸東岸沿海也都不能用了！雲林菜農林佳新說，麻煩大家別笑，要慎重看待，「至少這位台派覺青已經用他最大的知識講出他認為最有建設性的建議方案了」，「沒關係，豬睪丸多吃點，未來還有發展的空間」！

(中時新聞網)