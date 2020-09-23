電動車大廠特斯拉的年度盛事「電池日」於本周二(22日)登場，但執行長馬斯克(Elon Musk)在發表會前夕發推文透露，電池日發表的產品要等到2022年才會量產，導致該公司股價22日開低走低，終場下挫5.6%，至於電池日發表新一代電動車電池，雖現場股東反映熱烈，但對於亞洲供應鏈、投資人可沒有多少好事。

為了因應新冠肺炎疫情，特斯拉股東大會暨電池日在戶外舉行，股東入座一排排特斯拉汽車，馬斯克在台上報告今年公司最新產品，投資人則是用喇叭聲代替掌聲。演說重點圍繞在生產進度與軟體更新內容，分別是上海超級工廠建造只要15個月就投產與改善新版Autopilot，馬斯克也稱讚售價8000美元的新Autopilot非常棒。

至於新一代電池，這款圓柱形電池名為4680，是當前電池提供電力的5倍、功率高出6倍，整體續航力提高16%。

同時，馬斯克也確認在發表會前夕，於推文上所提到特別是對Semi、Cybertruck以及 Roadster 等車款，這些新品可能要等到2022年才能大批量產，雖然他也不排除特斯拉將研發一款要價只要2.5萬美元的特斯拉汽車，也是預計3年內推出。

雖然以上內容現場的股東埋單，但許多投資人將特斯拉發展腳步不如市場預期快速，由期望轉失望，截至台北時間23日晚間7點50分，盤前特斯拉大跌21.92美元或5.17%、暫報402.31美元。

Meritz Securities分析師Rho Woo-ho提到，特斯拉在這次的發表會上對於電池供應商是相當不利的。馬斯克也在先前推文提到，打算增加從Panasonic、LG和寧德時代(CATL)的電池採購量，但就算如此，特斯拉的電池供應商以最快速度生產，除非我們(特斯拉)採取行動，否則2022年及以後的電池供應將嚴重短缺。

也就是說，特斯拉打算提高自行研發電池的能力，來應付可能會暴增的電動車電池需求。特斯拉此舉將增加對於電池供應商的議價能力。此消息一出，亞洲的特斯拉電池供應商走弱，南韓LG下跌2.2%，日本的Panasonic、大陸CATL分別下挫4%、2.8%。這些公司面對外媒提問都沒有正面表態，但仍透露願意與特斯拉繼續合作。

(中時新聞網)