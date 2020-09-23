記得來抽籤！國內「唯一」只賣進口豪華車的汎德永業公司將於10月12日掛牌，上市前將於9月25日至9月29日辦理股票登記抽籤，公開申購張數為1,914張，每股承銷價為180元，以今日興櫃參考價332元來算，抽到1張可賺15萬元，加上汎德永業已連續六年獲利逾1個股本，基本面無虞，預料將上演凍資戲碼。

汎德永業初次上市普通股股票承銷案，採競價拍賣作業於今（23）日完成開標，最低得標價格為270.99元，最高得標價格為381元，各得標單之價格及其數量加權平均價格為285.9元，高於最低競價拍賣承銷價格的1.7倍，本次辦理公開申購的承銷價格為180元，公開申購期間為9月25日至9月29日，並於10月5日公開抽籤。

汎德永業此次辦理上市前公開承銷現金增資發行新股8,968張，其中6,457張採競價拍賣已圓滿完成，此次投標情形相當踴躍，合格件共15,740筆，合格投標量51,857張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，並全部順利拍賣成功。

汎德永業的主要業務為BMW、MINI 與Porsche（保時捷）豪華進口車的銷售與維修保養業務，其中BMW的新車銷售數占國內整體市場逾5成，Porsche與MINI更分別囊括國內85％與80％的佔有率，近幾年隨著新車銷售累積數量的攀升，高毛利的維修保養業務也呈現逐年穩定成長趨勢。

汎德永業已連續六年獲利逾1個股本，公司長期以來並以高息率為股東創造穩定投資價值，以及落實盈餘分配股東政策。今年上半年同樣繳出亮眼成績，合併營收183億元，每股稅後盈餘（EPS）為6.04元，EPS較去年同期成長48.77％，為近三年最佳表現。第四季起旗下銷售品牌BMW、MINI 與Porsche將有多款新車發表，備受矚目的Porsche（保時捷）首款純電動車Taycan亦將開賣，可望持續帶動交車熱潮，公司未來業績銷售動能無虞。

(中時 )