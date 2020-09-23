IHS Markit/CIPS公布英國9月製造業PMI，從8月終值55.2跌到2個月低點54.3。BK資產管理公司指出，英國經濟情況惡化，或許會讓政府在與歐盟的脫歐協商上更具彈性，對英鎊反倒是正面利多。但周三英鎊匯價因政府將再祭防疫措施走貶，跌到兌1.2695美元的2個月低點，9月來貶幅5％，係2016年來表現最差月份。

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