英擬重啟防疫措施 英鎊跌至2個月低點 20:062020/09/23 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 IHS Markit/CIPS公布英國9月製造業PMI，從8月終值55.2跌到2個月低點54.3。BK資產管理公司指出，英國經濟情況惡化，或許會讓政府在與歐盟的脫歐協商上更具彈性，對英鎊反倒是正面利多。但周三英鎊匯價因政府將再祭防疫措施走貶，跌到兌1.2695美元的2個月低點，9月來貶幅5％，係2016年來表現最差月份。 (工商 ) #英鎊 #製造業PMI 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 展場防疫高標準 安心探索新科技 04:102020/09/23 產業特刊 歐元疲軟拖累 人民幣收逾一周低點 19:062020/09/23 財經 新冠肺炎成巴西首位死因 歐洲疫情持續加劇 11:302020/09/23 國際 特斯拉電池日沒驚喜 盤後續跌2天內蒸發近1.5兆 09:082020/09/23 財經 全球新冠加速蔓延 單周新增確診2百萬創最高紀錄 12:112020/09/23 國際 2021萬金石馬拉松即日起報名登記 朝金標前進 14:192020/09/23 體育 美國新冠肺炎死亡人數跨過20萬冠全球 09:202020/09/23 國際 全桃公園綠地 秋節禁烤肉 04:102020/09/23 地方新聞 澳評估干預匯市、負利率等選項 04:102020/09/23 全球財經 反美豬及公投綁大選連署書 江啟臣親送交至中選會 11:092020/09/23 政治 財經熱門新聞 離岸風電「2兆大騙局」？ 老謝爆看台積電驚天動作就知道了 - 財經 華為被打死只是前菜？ 陸學者爆美下毒手最恐怖手段 - 財經 台積遭狂倒貨 台股殺完沒？專家：明天還要小心 - 財經 《通信網路》5G吃到飽設1399跳樓價 遠傳總座：心不甘、情不願 - 財經 外媒爆川普女婿曾借貸14.5億 兆豐銀回應：已還清 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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