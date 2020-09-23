王力宏和《鐵達尼號》導演詹姆士柯麥隆（James Cameron）夫妻、「披頭四」保羅麥卡尼（Paul McCartney）之女瑪莉麥卡尼和石油大亨蘇珊洛克斐勒（Susan Rockefeller）等名人企業，攜手挹注「植物性人造新餐肉」的事業發展，成為明星環保企業家。

他參投的公司GREEN MONDAY於22日完成7千萬美元融資，約為台幣21億元，他鼓勵大家嘗試，並呼籲大家多多運用大眾運輸系統，一起減碳，至於王力宏投資了多少金額，他則沒有透露。

而王力宏近年飲食，大多以蔬食取代肉食，他健身時則搭配植物性蛋白質，一舉打造出10%的超低體脂肪，成果卓著，而他出門在外，為了不麻煩別人，也會配合大家吃鍋邊素，如今投資「植物性人造新餐肉」，完全是植物性高蛋白，他全家人也都成為忠實用戶。

王力宏一直熱心公益，注重環保，他是國際組織WILD AID的野生救援代言人，同時他還參與了綠色行星計畫、為海洋發聲、協助植樹造林等公益活動，致力於為減緩地球暖化盡一份心。

王力宏挹注植物性人造新餐肉，推廣健康飲食。（宏聲音樂提供）

王力宏挹注植物性人造新餐肉，推廣健康飲食。（宏聲音樂提供）

(中時 )