電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）23日發表5G企業級mmWave毫米波小型基地台，該款小型基地台已正式通過美國FCC（聯邦通訊委員會）Part 30認證，成功為迎戰5G新時代墊基。

迎接5G元年的到來，中磊投注大量研發資源，累積逾10年之小型基地台研發及佈署經驗即將發光發熱。

中磊23日宣布，由其研發的5G企業級mmWave小型基地台（型號SCE5151C-B261）正式通過美國FCC（聯邦通訊委員會）Part 30認證。

該款小型基地台採用高通5G無線存取網路（RAN）平台，提供數據機至射頻系統之完整解決方案，涵蓋基頻至天線，可優化室內5G訊號覆蓋，擴增資料傳輸容量，徹底滿足都會地區之高密度網路流量需求，中磊電子技術長林斌表示，中磊致力為下世代網路服務發展創新、高效能解決方案，此次與業界領導廠高通合作，目的就是希望藉由持續的技術創新，來成功 開展5G新紀元。

中磊指出，此款5G企業級mmWave小型基地台採用28GHz毫米波頻段之5G技術，透過4個載波單元（Component Carrier）每秒可達千兆位元傳輸總量，每個載波單元最大頻寬達100MHz，優化資料傳輸效能，達到頻譜使用率最佳化。中磊mmWave小型基地台隨插即用（Plug and Play），安裝方式簡易快速。網路運營商可使用既有之4G設備建構5G基礎建設，提供高速效能，不僅節省大幅成本，未來更可平順移轉至獨立式5G網路。

小型基地台是5G先進行動網路佈署之關鍵，兼具擴充性及成本效益，為室內與戶外環境提供高性能及高容量行動服務，高通產品管理部資深總監Puneet Sethi 表示，透過高通提供的數據機至天線解決方案，高通將與中磊攜手開創企業室內場域之mmWave使用經驗。

(工商 )