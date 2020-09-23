中華棒協前日舉行成棒選訓會議，會議中確定明年中華代表隊的總教練，分別由安永鮮物教練吳思賢總擔任2021年亞錦賽及U23代表隊總教練；而台東大學教練謝承勳則擔任2020年爆米花中華培訓隊總教練，以及2021年亞洲大學棒球錦標賽總教練。

吳思賢接到棒協通知後表示：「很驚訝會被遴選為中華隊總教練，向公司回報後也獲得支持，第1次當選總教練感覺還是很驚喜，不過既然獲得選訓委員以及公司支持，就是要承擔責任，也會先利用接下來的爆米花聯賽來觀察各隊好手，來全力衛冕亞錦賽冠軍。」

謝承勳也表示：「感謝選訓委員的肯定，這是肯定也是壓力，也感謝台東大學支持，畢竟自己剛到任台東大學，接下來也將討論教練團名單與選手，畢竟10月5日就要參加爆米花了，會參考先前未來之星兩支成棒培訓隊選手再來調整陣容。」

2020年爆米花將於10月5日開打，而2021年亞大棒以及亞錦賽與U23時間皆尚未確認。

(中時 )