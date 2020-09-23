全聯最強吸客武器「印花集點」再出招，將於9月25日起推出來自西班牙的「ARCOS 阿科斯 X Mario Sandoval 馬利歐·桑多瓦爾」米其林主廚聯名廚具換購活動，共9款換購商品，從削皮刀、料理剪刀、日式三德刀、西式主廚刀、中式菜刀，甚至多功能氣炸烤箱等都有，最低市價1.5折起就能換購，預料將掀起一波米其林廚具換購風潮！

全聯自2015年起推出全店印花集點活動，至今已完成9檔，累積換購數量也已突破1,000萬件，屢創換購紀錄。以內政部戶政司統計，截至2020年8月家戶數約890萬戶為計，平均家家戶戶都有超過1.12件全聯印花集點換購商品，也讓台灣消費者透過全聯認識更多國外餐廚品牌。

全聯印花集點活動已陸續引進來自德國、英國、瑞士、丹麥等多國餐廚品牌，有雙人牌、WMF、Jamie Oliver、Swiss Diamond、Bodum等，以及今年5月推出的英國Royal Doulton皇家道爾頓，從刀具、餐具、鍋具、廚房家電、咖啡周邊用品等都有，品牌跟品項十分多元。

為乘勝追擊，全聯宣布再引進300年工藝傳承的西班牙名刀ARCOS阿科斯，主打米其林名廚喜愛的專業刀具品牌，此次更與品牌代言人西班牙米其林二星主廚–Mario Sandoval馬力歐·桑多瓦爾合作，推出米其林主廚聯名廚具集印花換購活動。

據全聯介紹，ARCOS米其林主廚聯名刀具以純白簡約色調與概念，推出全套適合亞洲料理使用的廚具，刀具材質使用NITRUM獨家不鏽鋼刀片，擁有銀離子抗菌技術可降低99.9％刀柄表面上細菌，且通過美國國家衛生基金會NSF認證。另，瞄準氣炸鍋熱潮，全聯也加碼推出主廚Mario Sandoval馬力歐·桑多瓦爾監製的多功能氣炸烤箱，研發出符合台灣料理習慣的16種菜單模式，並將額外加贈主廚特製食譜書。

全聯表示，此次推出的「ARCOS 阿科斯 X Mario Sandoval 馬利歐·桑多瓦爾」米其林主廚聯名廚具全店印花集點換購活動，時間從9月25日至2021年1月21日，共計17周，單筆消費每滿200元即贈印花1枚，最少僅需集滿20枚印花，就可加價換購一款。同時，全品項還可扣800或1,600福利點，也可馬上加價換購，平均下來最低只要市價的1.5折起。

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