美國海岸防衛隊的一艘4500噸級巡防艦「魏許號」(USCGC Waesche,WMSL-751)，在前往日本橫須賀基地的途中發生發生火災，所幸在艦上官員的搶救之下撲滅火勢，並且仍有動力可以行進，該艦於今天抵達橫須賀。

據美國海岸防衛隊(United States Coast Guard,USCG)官網的報導，魏許號將要加入第七艦隊，於是在8月20日，從加州聖地牙哥出發，前往第七艦隊的母港，也就是橫須賀。然後在9月20日當地時間週日下午5:18，排氣煙囪附近空間發生火災。

魏許號在煙囪附近失火，顯然還頗嚴重。(圖/USCGC)

與失火奮戰的魏許號消防員。(圖/USCGC )

魏許號消防員在輪機室外預防性降溫。(圖/USCGC )

受傷的魏許號消防員。(圖/USCGC )

經過約90分鐘的滅火，終於將這場可能危急動力系統的大火給撲滅，過程中有5名船員受了輕傷，幸而都無大礙，艦上的醫療站可以治療。

目前正在調查損壞程度和起火原因。當魏許號進入橫須賀之後，有合適的船塢對該艦進行修復的工作。

魏許號艦長表示喬森‧萊恩(Jason Ryan)表示：「我們魏許號上的乘員面臨此危機，迅速做出反應，成功控制並撲滅大火，這證明了我們艦員的英勇和專業技巧。」

美國海岸警衛隊屬於獨立軍種，與美國陸軍、海軍、空軍、海軍陸戰隊、太空軍相同的平級單位，雖然武器裝備無法與海軍相比，但是也因此沒有太強烈的衝突性，能夠擔任相對和緩的任務，包括航道巡邏，打擊海上犯罪、急難救援等任務。

比如說，在2019年， 海岸警衛隊的貝索爾夫號(USCGC Bertholf,WMSL 750 ) 和史特拉頓號(USCGC Stratton,WMSL-752 ) 在西太平洋部署了326天，兩艘巡防艦在東海和黃海巡邏，收集此處船隻的情報，也執行 聯合國安理會針對北韓的安全決議。

此外，兩艦也訪問過日本、韓國、香港、新加坡、斐濟、澳洲、印尼、馬來西亞和菲律賓等國的港口時，與當地海軍、海岸警衛隊進行了交流訪問和相互學習。

貝索爾夫號還創造了歷史，該艦在2019年3月24日至25日通過台灣海峽，是美國海岸警衛隊第1艘通過此海域的巡防艦。

這次失火的魏許號，與上述提到的貝索爾夫號、史特拉頓號，都是傳奇級遠洋巡防艦，該型艦全長127公尺，排水量4500噸，艦員150多名，是美國海岸警衛隊艦隊中最大、技術最先進的巡防艦之一。該艦的主武器是1具MK-110型57公釐快砲，另有1具方陣近迫防衛系統、4挺M2白朗寧50機槍、若干挺7.62公釐機槍。

(中時新聞網)