北市內湖昨傳公車撞上人行道，釀1死。司機被爆有吸毒前科，稍早，三重客運出面回應，表示並不知情司機有前科。（圖／北市消防局提供）

北市內湖發生三重客運藍26公車在21日失控衝撞24輛機車，造成路人1死1傷的事故。北市公運處今（23）日對三重客運以違反3項規定處罰18萬9千元。對此，有「港湖女神」之稱的民進黨立委高嘉瑜怒爆「首都三重客運年領60億補助，事故頻傳卻只輕罰」。

高嘉瑜指出，「三重客運的經營者跟年年拿雙北公車評鑑優等的首都客運都是同一個老闆—李博文，李博文現在是5家客運公司董事長，包括首都、台北、大都會和三重客運，已占雙北聯營公車2/3！」

高嘉瑜稱「更離譜的是，客運補助是按載客率計算，三重、首都客運都達6成，根據台北市政府交通局公共運輸處的預算書，補貼公車各項補助款，共編列近38億元，新北市也有27億元，雙北共近65億元的補貼預算，首都客運集團李博文就獨拿近39億元。另外中央行政院交通部也編列電動公車補助將近600億，而這些用人民納稅錢補貼的公車業者，竟是同一個大老闆同一個經營者！」

高嘉瑜翻勞動部裁罰紀錄發現，「從2017年至今三年多，三重客運共有10起違反《勞基法》事件，包括超時工作、未依規定給加班費、違反七休一等等，累計遭罰金額超過189萬元，包括北市勞動局和新北勞動局都曾對三重客運開出罰單，但公車駕駛出事責任卻幾乎由駕駛扛，補助卻是老闆拿，主管機關3年罰180幾萬對於一年拿60幾億補助的公車業者來講根本是九牛一毛、不痛不癢！」

(中時新聞網)