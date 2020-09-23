買東西前看好成分、標示應該是一般消費者該做到的，一名賣家在臉書《爆廢公社》上發文，一早接到客人的電話，對方表示自己吃了他賣的情人果乾後送急診，因此要求賠償，然而，賣家聽完詳細原因後更是無奈地表示，「可以不要給我這種客人嗎」。

原PO提到，一早接到一通客人電話，客人向他表示，「我跟你們買了一包芭樂乾一包情人果乾，昨天吃了情人果之後過敏送急診，醫生說是食物過敏造成的，你們是不是應該賠我醫藥費跟退我情人果乾的錢」？

原PO聽了後詢問，「小姐，請問您對芒果或者其他堅果類會過敏嗎」，只見客人回答，「我對芒果過敏啊」，這讓原PO無奈地解釋，「情人果就是芒果做的，我們成分標示上也有標示清楚，內含芒果不適合過敏體質食用」，不料，客人竟還反嗆，「我買的時候你們沒跟我說情人果就是芒果阿」。

原PO也附上一張情人果乾的包裝照，上面清楚寫著是芒果製成的產品，他大嘆，「太陽餅沒有太陽，我以為是常識的東西，原來不是每個人都知道，可以不要給我這種客人嗎」？

包裝清楚標示情人果乾就是芒果做的。（摘自臉書爆廢公社）

大部分網友看到後都傻眼留言，「誰知道哪個客人對什麼食物過敏啊啊啊」、「無知真的要命，重點是還不知道自己是怎麼死的......只能說是笨死的」，意外的是，底下竟然有其他網友不知道原來情人果是由芒果製作而成。

(中時新聞網)