居民指出，琉球漁會欲蓋的休閒觀光會館距離飯店建地僅200公尺且同屬沙地，目前僅整地就發生道路坍塌、龜裂，居民擔憂險象再生23日發動抗議盼工程暫緩。（謝佳潾攝）

鳳凰公司斥資5億計畫在小琉球白沙港旁蓋10樓飯店，但因地處沙地引發爭議，居民擔憂險象再生23日發動抗議盼工程暫緩。（謝佳潾攝）

鳳凰公司斥資5億計畫在小琉球白沙港旁蓋10樓飯店，但因地處沙地引發爭議，琉球漁會欲蓋的休閒觀光會館距離飯店建地僅200公尺且同屬沙地，目前僅整地就發生道路坍塌、龜裂，居民擔憂險象再生23日發動抗議盼工程暫緩。

「底下都是沙！」鄭姓居民怒指，白沙港邊屬沙地，怎麼可以蓋高樓，這絕對會威脅到附近居民的生命財產安全，琉球漁會要蓋6樓休閒觀光會館就是前車之鑒，它現在僅是整地還沒挖地基就發生2次道路龜裂，且初次整地就坍塌，誰不會怕。

鄭姓居民說，初次坍塌後，他們向屏縣府陳情多次，希望能停止工程、待確保「不會塌下去」再施工，不料等來的卻是「建商的表面功夫」，他們只用水泥把路面補平而已，然後裂了又補、補了又裂且愈裂愈大，屆時若遇雨水滲入增加重量後，肯定塌得更快。

他擔憂地說，這條道路不僅有民宅、民宿，還是居民與遊客主要出入道路，且還有電線杆，屆時若不幸整個坍崩，後果不堪設想。

他無奈道，蓋6層樓約要挖2米深的地基，這早已超過海平面，實在不敢想像10樓高的飯店會怎樣，2建地距離僅約200公尺，且都是沙地地形，若沒有做好全面性評估，居民權益肯定受損慘重，且有極大可能危及到生命安全。

王姓居民也說，他們不是盲目反對蓋大樓，¬而是要求業者要有配套措施、並辦座談會與居民好好說明，否則若真造成道路、房屋等龜裂，甚至害樓房變危樓，誰要負責？先別說走上法院後的繁雜程序，就是這段時間居民該何去何從。

對此，屏縣府指出，不管是鳳凰公司或琉球漁會，都有取得合法建照，至於沙地問題，都有專業建築設計團隊進行鑽探報告，並在開挖前採必要的擋土設施及安全監測系統，而經整體評估後發現，新設擋土牆與建築物基礎共構，安全性應無疑慮。

(中時 )