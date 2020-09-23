桃園農田水利會興建2年，座落於桃園高鐵站前黃金地段青埔路上的青埔行政大樓23日落成，由於全國17個農田水利會將在10月1日改制為公務機關，成為農委會轄屬農田水利管理處，青埔行政大樓未來將如何使用，將由農委會及相關單位決定。

即將在9月底卸任的現任會長黃金春表示，他是以遺憾的心情主持典禮，他說自己昨晚還夢到行政大樓遭小偷偷走了水利會的財庫，「很可能是跟我一直掛念著水利會未來的關係，才會做這個夢」，他也不忘喊話中央，「希望未來接管的公務長官好好地善待我們水利會所有的會員農民朋友、好好地真誠照顧所有員工的權利，這樣我就可以很安心地卸任。」

新落成的青埔行政大樓，擁有地下3層、地上9層，1、2樓為店面及出租辦公室，3至8樓為本會辦公室、會議室，9樓為多功能禮堂，地下3層可供停汽、機車各215輛及81輛，並提供電動車充電設備。

黃金春也說，青埔行政大樓興建規劃，力朝「黃金級綠建築」目標興建，也是百年「指標性建築」，相信未來在裡面工作的水利同仁，大步走出水利人的榮耀。

(中時 )