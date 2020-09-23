大陸國家主席習近平在周二的聯合國大會一般性辯論發言時首次明確大陸減碳目標：2060年以前實現「碳中和」。外媒報導稱，中國大陸的決定強化了應對全球氣候轉暖的「巴黎協定」，與川普政府的氣候政策上的立場形成更強烈的對比。

據《法新社》報導說，這是令所有聯合國成員都意想不到的重大宣示，大陸國家主席習近平在第75屆聯合國大會一般性辯論發言做出上述承諾，成為本次聯合國會議上最大的驚奇。本次聯大會議由於正處於新冠疫情在全球肆虐期間，會議以視頻形式舉行，各界也預料一般性辯論的各國領導人發言將圍繞新冠疫情相關議題。

習近平在以視頻發表的講話中說，人類需要一場自我革命，加快形成綠色發展方式和生活方式，而應對氣候變化《巴黎協定》代表了全球綠色低碳轉型的大方向，是保護地球家園需要採取的最低限度行動，各國必須邁出決定性步伐。

習近平強調，中國將提高國家自主貢獻力度，採取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。

《法國國際廣播》(RFI)指出，習近平不點名地暗示美國是全球第2大排碳國，川普決定將於11月退出《巴黎協定》，顯見《巴黎協定》前途將取決於本屆美國總統大選。民主黨總統候選人拜登表示，他一旦當選，美國將重返《巴黎協定》，並且在2050年實現碳中和。

報導認為，雖然2060年前實現碳中和的目標，比起十幾個小國以及歐洲聯盟決定在2050年以前實現碳中和稍遜一籌，但中國大陸有關減少排碳量的環保目標已經相當不錯。

世界資源研究所副主席蒙福特(Mountford)認為，魔鬼全藏在細節裡，大陸必須確定短期內實現的目標，以及爭取提前幾年把碳排放達到峰值，但他同時也讚賞大陸的決定：「中國的決定對於實現一個零排碳的未來越來越清晰。」

前聯合國政府間專家小組副主席伊柏塞勒(Jean-Pascal van Ypersele)認為，北京此一決定「非常重要」，但他同時警告中國大陸應該前後一致，必須停止繼續在非洲等地建設使用煤炭的火力發電站。

中國大陸是目前世界上最大的煤炭消費國，儘管它在清潔能源技術方面占主導地位，該國生產的太陽能電池板和風力渦輪機比世界上任何國家都多，它也是世界上最大的電動小汽車和巴士製造國。

(中時新聞網)