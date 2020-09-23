離島小琉球觀光興盛，但也延伸不少問題，生態破壞、垃圾、水汙染等爭議不斷，如今又有「沙地蓋大樓」疑雲，屏東縣議員蔣月惠提出應設專法保護避免過度開發，另議員王薇茗則稱匯集居民意見最重要，將於29日舉辦公聽會。

蔣月惠指出，以前小琉球部分土地的地目很雜，多為公共設施用地，如自然水用地、公共停車場、機場用地等，而1990年變更為商業區，這些都是都市計畫內的土地，以依法行政的角度來看，商業區開發絕對沒有問題，但小琉球應該要特別處理。

她說，小琉球是海洋生態重要地，在開發時應該要受到更嚴格的檢視，而不是以一般標準來看，畢竟生態維護一定重要過商業發展，所以她計畫提出專法來保護當地生態，避免遭到財團等過度開發，淪為被吞食的慘境。

而出生琉球的議員王薇茗則稱，琉球自發展觀光以來，一直有正反兩面聲音，從事觀光的一定贊成持續開發，而環保人士當然注重生態保育、盼暫緩開發腳步，而她身為議員僅能扮好「從中協調者」的角色，匯集居民意見從中調解，不能偏袒某方。

因此，她已協議鳳凰公司將於29日在小琉球召開公聽會，讓業者親自向居民解釋「沙地蓋大樓」的疑慮，同時也讓居民的意見讓業者知道，好讓雙方有機會互吐心聲。

(中時 )