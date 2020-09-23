近年人國人運動風氣大增，各國中小的操場、球場以及社區的公園、活動中心等皆有許多民眾會前往運動。今年度體育署更配合行政院提出了「充實全民運動環境計畫」，將補助改善目前既有的運動場館設施、興建風雨球場等；立委張廖萬堅率先邀集相關單位到西南屯區的運動場會勘，積極為民眾爭取環境設備的改善。
張廖萬堅說，運動風氣近年來逐漸升起，許多人在下班後或閒暇之餘都會特別到鄰近的運動場所來運動，但卻有許多民眾反映運動場有許多急需修繕之處，因此再獲悉體育署有相關的補助計畫後；立即邀集相關單位到現場辦理會勘協調，希望能為民眾爭取到改善經費，讓運動場所的設施能夠更加完備，讓民眾放心運動，更促進社區運動的風氣！
體育署組長許馨文表示，目前中央提供各地方政府兩億元的改善預算，希望能協助各地方政府將既有的運動場館設施、興建風雨球場等運動項目；以利未來運動活動的發展及推動，也希望地方政府能夠在時間內將計畫送出審查。
張廖萬堅強調，文中預定地風雨球場的設置，將改善民眾遇雨無處可躲的困擾，而中央更將提供六成的經費，來協助風雨籃球場的設置；希望南屯區公所與市府能夠盡快將計畫送出，後續將積極協助向體育署爭取經費的核定，讓民眾能夠擁有更完善的運動環境。
(中時 )
#張廖萬堅
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