減重瘦身近年來有如全民運動，最近掀起一股「168間歇性斷食」風潮，指的是將3餐集中在8小時內吃完，並且降低澱粉攝取量，其餘成分不忌口，另外的16小時不可進食，有人因此在短短1個月就減了4、5公斤。

根據外電報導指出，女星珍妮佛．安妮斯頓就是厲行「168間歇性斷食」，在進食的8小時內飲食均衡，少吃高熱量食物，藉此延長身體消耗體脂肪的時間，幫助脂肪代謝，維持完美身材。美國紐約註冊營養師佛列里區（Tanya B. Freirich）建議，想達到最佳效果，最好在早上10點以前開始進食，傍晚結束，比較符合人體自然的生理時鐘。

以珍妮佛．安妮斯頓為例，她每天9點起床，10點始吃早餐，選在瘦身效果最好的進食時間區段執行，在營養師指導下，選擇優質澱粉、蛋白質、深綠色蔬菜，以及好的脂肪，例如，酪梨、椰子油、鮭魚、魚油。

另外，她在早上習慣喝1杯不加糖的黑咖啡，藉由攝取咖啡因來刺激腦部中樞神經系統，讓人集中注意力。也刺激腸胃道蠕動，達到通便效果，甚至加速脂肪分解。

台大醫院北護分院院長黃國晉表示，168間歇性斷食和生酮飲食原理有點類似，都是控制熱量，以達到減重目的，且有降血壓的效果，在動物實驗裡發現還有助抗老化、提升免疫力。但盡管如此，黃國晉還是不建議透過168間歇性斷食法來控制體重，因為減肥是一輩子的事，必須長長久久，而這類間歇性斷食法很難持續下去。

另外，糖尿病人、高血壓患者、腎臟病患者更不適合，因為慢性病患者必須規律用藥，如果3餐集中在8小時內吃完，等於必須在8小時內服用全部藥物，可能影響藥效，或引發低血壓、低血糖。

至於一般健康民眾，黃國晉建議，在嘗試新型斷食法之前，應該先接受醫師、營養師的評估，此外，最好先嘗試1個月，看看是否可以忍受或配合生活習慣，要是1個月只能減1公斤，說明效益不大。

想要瘦下來，應選擇細水長流方式，例如3餐維持7分飽、定時定量用餐、均衡飲食、細嚼慢嚥、睡前2、3小時內不要吃東西，且養成規律運動習慣。

(中時新聞網)