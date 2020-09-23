香港千億女富豪龔如心，當年經常以兩根辮子的髮型示人，又被暱稱為「小甜甜」。她2007年因為罹患卵巢癌逝世，享壽69歲，至今離世13年，仍不得平靜，因為生前與她交往密切的風水師陳振聰被爆將在明年出獄，還要出書大爆兩人長達15年的交往內幕。

風水師陳振聰當年因聲稱自己是龔如心千億遺產唯一受益人，以及是龔如心的情夫，轟動一時。不過他後來就因涉嫌偽造及行使虛假遺書，在2013年被判刑12年。

港媒報導，陳振聰因在獄中表現良好，可望在明年7月3號提早出獄，而他在重獲自由後，更將展開絕地大反擊，以「聰心說」為名出書，大爆與龔如心交往15年內幕，為自己洗刷冤屈。

據悉，陳振聰還在書中提及了與妻子譚妙清、龔如心的3人行點滴。他說有次龔如心曾問他，每晚出來又不在家裡吃飯，沒問題嗎？會不會造成你困擾？他回：「很大困擾啊，不過很快就要回家。」龔聞言稱：「那就好了。」還要陳振聰下次帶妻子一起出來見面，她知道你去哪，就不會殺了你。

但陳振聰則回龔如心說，妻子很文靜也不太會應酬，叫她出來見妳，比愚公移山還難。據頭條日報報導，後來龔如心真的見到了陳振聰的妻子，這次與陳妻的會面也讓她印象深刻，龔如心形容陳妻又酷又冰冷，「我都沒見過有人對我那麼Cool的。」陳振聰只能安慰龔如心別放在心上。

(中時新聞網)