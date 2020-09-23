位於美國西部太平洋沿岸的加州帕西菲卡市（Pacifica），日有1戶人家門口前院竟出現1隻山獅，看到這驚悚狀況的家長表示，當時這隻山獅正在虎視眈眈的看著自己正在院內玩耍的2名小孩，並且隨時準備下好離手，家長立即大叫自己的小孩趕緊進屋，此時山獅也聽到聲音後，趕緊跳走跳過柵欄逃走，離開時還不斷望著自己早已鎖定好的2兒童目標，家長因不放心將後來又躲在車底下的山獅徹底趕跑到深山裡，才放下心中的1棵大石頭。

美國的西菲卡市日前發生一起山獅欲吃2幼童恐怖事件。根據《紐約郵報》的報導，這隻山獅在某戶人家的前院徘徊，當時山獅已經鎖定兩名正在自家院內玩耍的兒童，兒童的家長發現山獅時，看到它虎視眈眈的安靜觀察2名孩童，似乎正在盤算下手的時機，由於山獅的外觀實在與狗的外型相似，家長起初誤以為是流浪狗跑進來，仔細一看才驚覺事情大條了！

家長看見山獅時，趕緊先大叫孩童們進屋，同時山獅也被聲音驚嚇到，立即跳過柵欄準備逃走，離開前還不忘凝視一下剛鎖定的目標，家長看到這番情況嚇傻了！當下判斷這隻山獅似乎不想放棄自己的獵物，因此仍持續尋找山獅的蹤跡，並在客車底下找到它，趕緊將山獅趕跑到深山裡頭。

這位家長名為提米絲‧卡里斯克，她表示這隻山獅其實非常兇猛，山獅曾追捕她的寵物貓到自家院子裡，甚至還在我們鄰居房子後，將一頭溫馴的鹿殺死。提米絲說：「我當時知道那隻山貓已經吃飽了，但它仍想再吃掉我的寵物貓，甚至我的2名孩子」。當地居民說明，因住家附近幾乎都是森林叢地，推測這隻山貓有可能仍在附近徘迴。

(中時新聞網)