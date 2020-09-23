台灣四面環海，政府高度重視海洋政策與事務，近年來透過成立「海洋委員會」，制定《海洋基本法》，提出「海洋政策白皮書」，積極鼓勵全民關注海洋議題，蔡英文總統則做出「立足台灣、航向海洋」的期許，「地中海亞洲海洋聯盟」（MAMA）23日正式成立，回應政府政策，發揮跨地域跨領域資源整合作用。

海洋聯盟（MAMA）分設海洋政策、智慧海洋、海洋生技、海洋資源、海洋產業暨海洋文創六大領域。各領域彼此鏈結整合資源，以海洋生態系概念讓所有參與在此平台上的成員，共享資源，共生共榮。

該聯盟具有三個特色：

一、面向國際，除了與以色列之海洋研究連結，未來也會和地中海及亞洲其它區域密切合作，以提升臺灣在海洋相關領域的研發實力與世界能見度。

二、產業鏈結，海洋產業範圍極為廣泛，如漁業水產、船舶製造、海洋運輸、海洋工程、海洋礦業能源、海洋科技生技、海洋環保及保育和海洋觀光休憩產業等。此聯盟提供產業和產學合作平台，其衍生的利基是可期待的。

三、金融投資，海洋產業的開發與投入，需要龐大資金，惟海洋產業界和金融界間的連結有限。本聯盟所要建構的平台就是鏈結資金與技術，在資金供給和需求端間建立橋樑，加速海洋項目產業化發展，共創雙贏。

昨日成立酒會科技部次長鄒幼涵、交通部航港局局長葉協隆、前國防部副部長陳永康、以色列經濟文化辦事處駐台代表柯思畢（Omer Caspi）、以及海洋委員會副主任委員莊慶達發表致詞，共賀聯盟成立。

聯達行公司董事長及東海大學智慧轉型中心執行長黃齊元是海洋聯盟的發起人，他強調這是台灣第一個由民間企業和組織發起的跨國海洋聯盟，整合地中海及亞洲地區資源，讓台灣的海洋研究和產業能量被世界看見，並接軌世界先進的海洋研究和產業發展。

海洋聯盟理事長張清風認為，臺灣身為海洋國家，是養殖、漁業與航運大國，應該要有大格局的海洋戰略及海洋戰術（作法），以便能夠整合臺灣及國際資源與力量，創造永續海洋的開發利用與引領藍色經濟發展。當今東海、南海及島嶼主權的爭議，更凸顯海洋戰略之重要。

(工商 )