原PO表示，每次買完好市多買的某牌冷凍貢丸，都「很團結」的在一起，扎實到讓他打不開。（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

好市多冷凍貢丸太扎實，網友一致建議要「用摔的」，若真的摔不開，過來人分享，冷凍食品一買回家就要分裝。(摘自Costco好市多 商品經驗老實說)

為了講究新鮮、保留原味，不少民眾都會購買冷凍食品回家存放，等到要吃的時候再解凍。不過一位網友自好市多購買一款冷凍貢丸後，卻發現太難分開。強行用刀劃開包裝，果然換來悲劇下場。網友透露內行開法，不用解凍就能輕鬆保留原廠味道。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上表示，每次買完好市多買的某牌冷凍貢丸，都「很團結」的在一起，扎實到讓他打不開。他自己嘗試，用水沖，再用刀子切開。結果吃晚餐時卻被老婆問「這貢丸怎會是方的？」問網友如果只想吃2顆，要怎麼在不解凍的情況下讓貢丸分開？

貼文一出，也發生相同慘況的網友指出，「這牌子的貢丸我也有買，真的每次只要2顆，只能慢慢挖，然後變成刺蝟貢丸」。對此，不少網友建議原PO「用力摔就對了！」、「 趁冷凍先敲幾下，在剪開包裝」、「用力摔幾下就會分開了」、「對於硬的冷凍品，我都是包一層塑膠袋（因為原本的包裝會破裂）再摔地上」。

若真的摔不開，過來人分享，冷凍食品一買回家就要分裝。或是先將包裝剪開一小口，再放冰箱冷藏約3小時，取出後就能輕易撥開貢丸，沒用完再放回冷凍。另外還有一位網友分享，一般退冰，無論常溫，泡水，都會因為溫差過大，導致原味流失（出水）。所以比較好的退冰方式，是「先放4度冷藏冰箱，約8小時後（隔夜），再重新分裝。」他指出，這樣再入冷凍時，可以保持95％出廠原味！

(中時新聞網)