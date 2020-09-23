2020年法國網球公開賽唯一參賽的寶島男將莊吉生，在會外賽連續告捷，繼前天第一輪直落二擊退日本選手綿貫陽介後，今天第二輪再以6比4、6比3解決前世界第5的西班牙38歲老將羅貝多（Tommy Robredo），再一勝就能生涯首度進軍法網男單會內賽。

31歲、目前世界排名第125的莊吉生，和目前世界排名第220的羅貝多旗鼓相當，首盤莊吉生先遭到破發陷入局數0比2落後，隨後回穩連搶兩局追平，接下來雙方又互破發局加互保，局數4比4僵持不下，該盤尾聲莊吉生連搶兩局，第10局更是讓羅貝多連掉4分而不保發球局。

第二盤前四局和第一盤有點類似，前兩局莊吉生連保帶破2比0領先，但接下來羅貝多野連抓兩局，接著三局雙方互保，第8局經過三度丟士後莊吉生順利破發，並以再見保發鎖定勝利。

這場比賽歷時99分鐘，大會第15號種子莊吉生全場五度破發成功，2015年法網他也挑戰過法網會外賽，當時止步第二輪，這次突破個人紀錄，要和澳洲武基奇（Aleksandar Vukic）、印度古納斯瓦蘭（Prajnesh Gunneswaran）之間的勝方爭取本屆法網會內賽門票。

(中時 )