近年愈來愈盛行待在咖啡廳辦公，許多商家也看準商機於是在店內附設插座讓民眾可以待上一整個下午。而國內連鎖咖啡店路易莎也受到許多人喜愛，日前就有網友好奇，「路易莎有推薦的熟食嗎？」貼文發出後許多內行人推薦，「熱壓吐司、佛卡夏烤腿排」2款熟食。

原PO在PTT上以「路易莎熟食？」為題表示，自己喝過路易莎的芒果綠，覺得好喝但價錢有點貴，後來就改喝綠茶。他更補充說明，店內的甜點不吸引他，「覺得沒那個價值」。於是想請問廣大的網友，是否有推薦的熟食或是主食。

貼文發出後引起網友熱議，老饕們開始紛紛推薦，「推熱壓吐司」、「紅酒牛肉壓磚吐司」、「三明治系列」、「米漢堡、蛋堡、雞肉堡還行」、「墨西哥辣椒豬肉堡」、「紅酒牛肉壓磚」、「個人喜歡佛卡夏系列」、「熟食都不錯吃。」不過也有網友說，點熟食要看店家，「路易莎熟食超看店的，我吃過的每一家都不太一樣。」

此外，有讀者透露，自己喜歡路易莎的早餐組合，「花在和早餐店差不多的錢，可以在店內愜意享用」，讓她覺得CP值很高，是會回訪的店。而討論到價錢方面，有些人認為，有點小貴，但也有網友認為，以路易莎的熟食，「如果到早午餐店賣至少100多」所以算合理。也有網友分析，「以路易莎的裝潢跟質感，是符合價位的。」

(中時新聞網)