網友出征王婉諭臉書。

近來美豬議題成為全國討論的焦點，而立法院在今天進行召委選舉，攸關美豬議題攻防的社會福利及衛生環境委員會成了各黨的重點目標，而在藍綠兩黨的競爭中，握有關鍵選票的時代力量立委王婉諭面對雙方的拉票，選擇支持大綠，但想不到最後卻遭到當選召委的綠委洪申翰「真心換絕情」！

王婉諭在選舉結束受訪時提到，洪申翰與她在兒少議題上有緊密的合作，包括冷門的《精神衛生法》洪申翰都有關注，因此決定支持洪做召委，王婉諭表示十分佩服民進黨派出洪申翰的這個決定，所以將這張選票投給他。

但想不到洪申翰卻在當選後將召委的位置禮讓給同黨籍的立委陳瑩，大大打了王婉諭一個巴掌，真心換絕情，而洪申翰指出，絕對沒有誆騙王婉諭，洪申翰表示他昨晚臨危受命，黨團本就規劃他是第二順位的人選，按照規劃，即使他當選也會由第一順位的陳瑩擔任。

對於民進黨的「真心換絕情」，王婉諭表示意外也遺憾，而這起事件也引起網友討論，紛紛湧入王婉諭臉書表示「投給王婉諭就是投給一分瑩」、「其實由此可知那個洪申翰也只是民進黨的橡皮圖章而已了」、「講那麼多冠冕堂皇，結果人家秒禮讓，哈！是你太嫩還是聽話就好？」、「真的爛到笑」、「妳也是在野黨！但也是摸頭就投票部隊！沒有兩樣！」、「笑死，時力真的是在野之恥」。

(中時新聞網)