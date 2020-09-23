新北市政府鑒於石門及翡翠水庫目前蓄水量不到5成，雖然目前新北市水情燈號除林口地區已於9月16日轉為綠燈提醒外，其他地區仍為藍燈，水情尚屬樂觀，但新北市政府為即早因應可能的旱象，於9月22日上午9時由謝副市長政達兼災害防救辦公室副主任政達召集水利局、消防局等相關局處，召開旱災超前部署整備會議，指示所屬機關依據地區災害防救計畫與相關工作計畫超前部署、加強整備所有抗旱資源，並透過各式管道宣導節約用水，加強民眾與工業節水意識。

新北市超前部署，宣導節約用水。(新北市消防局提供)

新北市超前部署，宣導節約用水。(新北市消防局提供)

為即早因應可能的旱象，新北市政府已完成盤點各項抗旱資源整備，包含水資源回收中心4座、礫間處理18處、公私水井78口及人工濕地等支援水源，必要時，協請台水公司支援水車供臨時調度使用。除此之外，市府各機關也加強各項整備及宣導作業，包含消防局盤點消防水源車輛支援機制；經發局持續向工業區及區外工廠宣導節約用水及回收水再利用；農業局隨時注意預劃停止灌溉作業的因應措施；民政局透過鄰里系統，以及教育局向各級學校，加強宣導節約用水。

謝副市長政達強調，目前本市供水情形穩定，請民眾維持正常生活不需驚慌，未來將持續追蹤本市水情狀況，如持續不佳，將配合經濟部水利署水情燈號，適時啟動各階段因應措施，市府將透過各項管道加強宣導節水措施，請民眾務必配合節水，為未來水情狀況作好準備。

(中時新聞網)