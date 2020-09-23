好萊塢影星湯姆·克魯斯(Tom Cruise)在5月份宣布，他的新電影將計畫在國際太空站開拍，可能將在2021年，搭乘SpaceX的火箭與太空船前往。不過就在阿湯哥試圖成為第1個在太空拍攝電影的電影人時，俄羅斯坐不住了，他們也要前往太空拍電影，要搶在阿湯哥之前完成。
NME報導，美國航太總署NASA剛剛通過了湯姆·克魯斯的國際太空站申請，署長吉姆·布萊登斯坦 (Jim Bridenstine)在推特上寫道：「 NASA很歡迎湯姆克魯斯前往國際太空站上拍攝電影！
我們需要像他這樣的流行文化工作者，來激發新一代的工程師和科學家加入太空開發的行列，使NASA各項雄心勃勃的太空計劃成為現實。」
就目前所知道的行程表，阿湯哥的太空航班大概會在2021年10月啟航，太空火箭是SpaceX的獵鷹9號，太空船是剛剛完成首航的乘飛龍型(Crew Dragon)，指揮官也已決定了，由資深太空人邁克·羅培茲·阿萊格里亞（Michael Lopez-Alegria）來駕駛。除了阿湯哥，另一名電影人是執導過「明日邊界」(Edge of Tomorrow)的導演道格‧萊門(Doug Liman)。
然而，就在NASA署長發表這項恭喜湯姆克魯斯的消息後沒多久，俄羅斯也表示，他們才是第一個在太空拍電影的國家和團隊。
未來主義(Futurism)報導，根據俄羅斯航太局的聲明，俄羅斯希望成為第一個太空拍攝電影的國家。
該消息稱，「黃黑白媒體工作室」(Yellow, Black and White Group)已決定，將在2021年秋，乘坐俄羅斯聯盟號(Soyuz MS)太空船飛往國際太空站拍攝電影。「黃黑白」是俄羅斯最大的影像製作工作室之一，他們涉足電視以及電影的製作。
不過，與電影有關的消息還在討論中，包括電影的名稱、演員、故事，以及他們將如何在太空拍攝電影，還沒有決定。
聲明僅說：「這部電影主旨是宣揚俄羅斯的太空實力，並正面宣傳太空人的職業。」
面臨俄國的競爭，負責美國載人火箭任務的 SpaceX公司，首席執行官伊隆馬斯克說：「應該會很有趣！」
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。