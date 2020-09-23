好萊塢影星湯姆·克魯斯(Tom Cruise)在5月份宣布，他的新電影將計畫在國際太空站開拍，可能將在2021年，搭乘SpaceX的火箭與太空船前往。不過就在阿湯哥試圖成為第1個在太空拍攝電影的電影人時，俄羅斯坐不住了，他們也要前往太空拍電影，要搶在阿湯哥之前完成。

NME報導，美國航太總署NASA剛剛通過了湯姆·克魯斯的國際太空站申請，署長吉姆·布萊登斯坦 (Jim Bridenstine)在推特上寫道：「 NASA很歡迎湯姆克魯斯前往國際太空站上拍攝電影！

我們需要像他這樣的流行文化工作者，來激發新一代的工程師和科學家加入太空開發的行列，使NASA各項雄心勃勃的太空計劃成為現實。」

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 5, 2020

就目前所知道的行程表，阿湯哥的太空航班大概會在2021年10月啟航，太空火箭是SpaceX的獵鷹9號，太空船是剛剛完成首航的乘飛龍型(Crew Dragon)，指揮官也已決定了，由資深太空人邁克·羅培茲·阿萊格里亞（Michael Lopez-Alegria）來駕駛。除了阿湯哥，另一名電影人是執導過「明日邊界」(Edge of Tomorrow)的導演道格‧萊門(Doug Liman)。

湯姆克魯斯將會搭乘獵鷹9型火箭-飛龍太空船前往太空站。(圖/SpaceX)

然而，就在NASA署長發表這項恭喜湯姆克魯斯的消息後沒多久，俄羅斯也表示，他們才是第一個在太空拍電影的國家和團隊。

未來主義(Futurism)報導，根據俄羅斯航太局的聲明，俄羅斯希望成為第一個太空拍攝電影的國家。

該消息稱，「黃黑白媒體工作室」(Yellow, Black and White Group)已決定，將在2021年秋，乘坐俄羅斯聯盟號(Soyuz MS)太空船飛往國際太空站拍攝電影。「黃黑白」是俄羅斯最大的影像製作工作室之一，他們涉足電視以及電影的製作。

俄羅斯的聯合號火箭與太空船。(圖/俄羅斯航太局)

不過，與電影有關的消息還在討論中，包括電影的名稱、演員、故事，以及他們將如何在太空拍攝電影，還沒有決定。

聲明僅說：「這部電影主旨是宣揚俄羅斯的太空實力，並正面宣傳太空人的職業。」

面臨俄國的競爭，負責美國載人火箭任務的 SpaceX公司，首席執行官伊隆馬斯克說：「應該會很有趣！」

(中時新聞網)