女子險遭客運車門夾住(影片源自Youtube)

這驚險的一幕，全被路過的民眾拍下，意外發生在台南市鹽行地區，一名女子從正要客運的行李艙搬出行李，司機似乎沒注意到，行李艙門口還有人，直接將艙門關起來，客運行李艙瞬間「吃人」的一幕也被路人目擊錄下。

網友在臉書社團「爆料公社」上傳一段驚悚的影片，可以看到一名女子，壓低著身體站在客運旁邊，彎腰打算從行李艙拿行李，但行李還沒搬出來，客運的行李艙門突然緩緩關下，眼看女子要被車門吃掉，但她相當機靈，反應迅速的跳進車廂裡。

「吃人」瞬間嚇壞網友，上傳影片後直呼「扯爆了！9/22晚上7:00，在台南鹽行某客運，實在太扯了！這根本是罔顧人命！關任何門前都不用確認的，好險防夾有啟動，不然就害人夾傷了！這家客運沒安全意識了嗎」？

影片曝光後網友也看傻，怒批這完全是人為因素，司機沒有注意看，就自行關閉行李艙的門，非常誇張，「正常司機要下車協助吧」、「那個人很聰明，還好沒被夾住」、「這司機GG了，要被檢討了」、「個人覺得這位女生反應算一流，給個讚」、「司機後照鏡都不看，很誇張」。

(中時新聞網)