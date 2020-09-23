民眾為了感謝新北市政府消防局第一救災救護大隊溪崑分隊協助救護送醫的辛勞，於109年6月15日至該分隊贈與加菜金新臺幣5萬元慰勞同仁辛勞，當日該分隊值班小隊長陳建富向民眾表示救災救護是消防同仁應盡的職責，然而公務員以服務為目的，不得收受任何財物餽贈，但對於民眾此番肯定倍感溫馨。

陳建富小隊長於致謝並婉拒民眾心意後，旋即填寫「受贈財物、飲宴應酬、請託關說及其他廉政倫理事件簽報知會（登錄）表」通報消防局政風室，消防局為表揚同仁恪守公務人員廉政倫理規範並砥礪清廉操守，該局透過內部的行政獎勵機制於今(17)日召開局務會報，依「新北市政府消防局拒收餽贈獎勵作業要點」辦理公開表揚，將民眾感謝之意化為實質鼓勵，由副局長陳崇岳親自頒獎及勉勵受獎同仁。

副局長陳崇岳表示，公務員無論是在前線為民服務的同仁，或是幕僚的行政人員，都應以清廉自持，並且勇於任事，積極服務民眾，特別藉此機會呼籲同仁應確實遵守公務員廉政倫理規範，不得接受不當餽贈、邀宴應酬及請託關說，以免引發外界負面觀感及評價。

(中時新聞網)