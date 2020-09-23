台中百貨周年慶促銷大戰本周陸續登場，化妝品成為百貨業者促銷重點之一！其中，井欣生醫自創的人氣MIT品牌「AQUAC.花漾皙」，為搶搭百貨美妝周年慶商機，推出最新的「肌光雙V面膜」搶先上市吸客。

台灣愛敷面膜世界聞名，每年敷掉上億片的面膜，井欣生醫每年為知名品牌代工生產面膜高達4,000萬片。為回饋消費者，即日起至10月底，只要加入MIT品牌會員，可享面膜組現折150元，再享會員才有的「買1送1」特惠組優惠。

井欣生醫營業部經理徐嫚莉表示，花漾皙「肌光雙V面膜」訴求全效修護、雙重緊緻，運用獨家活膚雙V科技添加三大逆齡成分，首添最強抗老成份「專利超逆齡肌活因子 DermagenistTM」，能重啟老化肌膚的修護能力，使肌膚恢復年輕狀態的豐潤緊實，同時搭配「冰島白夏菊萃取之植物性肉毒桿菌」與「三重胜肽」，不僅精準修護問題膚況，有效提升肌膚防護力，全面逆轉肌齡，再現透亮無瑕健康肌。

徐嫚莉強調，有別於市場上常見的不織布及棉麻材質的面膜，肌光雙V面膜採用日本SE384長纖膜布，其特殊纖維結構不僅能乘載25ml的濃縮精華液，導入效果更是一般面膜的10倍以上。超薄輕透的膜布能緊貼臉頰的每個細微部位，與全臉完美貼合，不易造成肌膚刺癢或過敏問題，讓肌膚獲得最好的吸收及緊緻效果。

(工商 )