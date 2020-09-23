新北市市長侯友宜9月18日上午10時，於新北市政府18樓貴賓招待室，代表新北市政府接受新竹物流股份有限公司捐贈消防衣165套、消防鞋54雙，總價值320萬元的消防裝備。侯友宜市長表示，新北市已成為全台人口最多的都市，為工商業發展重鎮，躋身國際級的一線都市更是指日可待，而各界熱心人士的支持亦是新北市進步不可或缺的力量之一。

新竹物流公司捐贈消防裝備，市長侯友宜致謝表揚。(新北市消防局提供)

新竹物流公司捐贈消防裝備，市長侯友宜致謝表揚。(新北市消防局提供)

新竹物流股份有限公司董事長許育瑞先生，同時擔任仰德集團、士林電機、國賓飯店、新豐球場董事長，事業版圖跨足多項領域，更有著濟弱扶傾的企業社會責任，去年也捐贈6萬包食物料理包及6,000趟次的公益運輸給新北市實物銀行，今年又再度慷慨解囊，讓打火弟兄有完善的防護裝備提升救災效能。

新竹物流公司捐贈消防裝備，市長侯友宜致謝表揚。(新北市消防局提供)

侯友宜市長在致詞中指出，「讓市民安居樂業是我們的目標，安全更是擺在第一」，新北市救災很多都是仰賴民間資源，感謝新竹物流股份有限公司願意與市府並肩作戰，幫助消防人員就是幫助更多的市民，共同守護民眾的安全。

(中時新聞網)