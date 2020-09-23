「姐姐」謝金燕不時在社群網站分享生活日常，23日她難得曬出和媽媽的合照，70歲的媽媽和她站一起根本像姐妹，連謝金燕也認證媽媽根本是少女。

謝金燕在臉書PO出一張挽著媽媽的背影合照，有感而發寫下：「牽著媽媽的手，是此時此刻最幸福的事...無數個暴風雨，無數滴眼淚，我們一起挺過，承受著、失去著、隱忍著、依偎著、擁抱著，我...無畏，因為媽媽的手，就想一直這麼牽著，我，有妳就夠了。」最後不忘告白「老媽我愛妳」，相當溫馨。

謝金燕曬和媽媽的背影合照，大讚媽媽根本少女。（圖／翻攝自臉書）

感性完後，謝金燕話鋒一轉，透露母親已經70歲了，接著用hashtag大讚：「我娘腿超細」、「我娘背影根本少女」，可見照片中，母女倆同樣戴著棒球帽、綁著馬尾，謝金燕穿著吊帶褲更顯年輕俏皮，一旁的媽媽則是簡單的T恤搭配7分褲，身材依舊纖細，背影看起來完全不像70歲。

網友看完母女同框照後，紛紛不可置信留言「確定是媽媽不是姐妹」、「那位是媽媽啊！根本就是姐妹嘛」、「最強的背影」、「這背影真的是少女」，不少人也感慨有媽媽的手可以牽，是天底下最幸福的事了。

(中時新聞網)