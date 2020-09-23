「AQUA C.花漾皙」舉辦新品發表會，.藝人夏語心（左一）、國際時尚大師 李佑群老師（左二）美容醫學專科醫師 廖哲鶯（右二）出席分享使用心得。（馮惠宜攝）

MIT面膜世界聞名，不但昔日是海外觀光客遊台最熱搶商品，還甚至紅到歐美，今年因疫情肆虐國際觀光客止步，業者拼升級，也驅動一波面膜革命；人氣MIT品牌「AQUA C.花漾皙」繼去年10月推出頂級精華系列，3個月狂賣上萬瓶，23日再推出「肌光雙V膜」，號稱全效修護、雙重緊緻，國際時尚大師李佑群形容敷完就是自帶發光機（肌）。

由井欣生醫創立的「AQUA C.花漾皙」，自去年10月陸續推出「修護小黑金」、「保濕微晶瓶」、「極光小白金」三瓶精華液，光靠口碑相傳，光是修護小黑金就創下三個月狂賣萬瓶的佳績，這三款商品更獲得2020國際品質大獎；9月23日業者盛大舉辦新品發表會，推出號稱是2020最強塑膜的「肌光雙V面膜」，藝人夏語心、 彩妝大師李佑群以及.美容醫學專科醫師廖哲鶯都出席分享自己使用的心得。

花漾皙品牌總監徐嫚莉指出，有別於市場上常見的不織布及棉麻材質的面膜，肌光雙V面膜採用日本SE384長纖膜布，其特殊纖維結構不僅能乘載25ml的濃縮精華液，導入效果更是一般面膜的10倍以上。超薄輕透的膜布能緊貼臉頰的每個細微部位，尤其可以在眼角和腮邊肉更完美貼合拉提，且不易造成肌膚刺癢或過敏問題，讓肌膚獲得最好的吸收及緊緻效果。

「肌光雙V面膜」是將其暢銷保養品「修護小黑金」、「保濕微晶瓶」、「極光小白金」三瓶精華液成分集於一身，添加「專利超逆齡肌活因子DermagenistTM」、搭配「冰島白夏菊萃取之植物性肉毒桿菌」與「三重胜太」，具緊緻抗皺、深層補水、勻淨透亮、水嫩潤彈，多重功效，李佑群也當場請民眾上台體驗，並聲稱敷完自帶發光機，不用打燈光臉就閃閃發光。

(中時 )