外型高大帥氣的26歲日本游泳名將瀨戶大也，2017年才與現年25歲的跳水女神馬淵優佳結婚，婚後育有2女。然而這段被視為郎才女貌的體壇佳話，才維持不到3年就破功，瀨戶大也日前就被抓包在光天化日之下，帶著小三赴廉價賓館開房間。對此，瀨戶大也只回應，他不會接受採訪。

日本泳將瀨戶大也，2016年參加里約奧運，憑著高大帥氣的外型引發討論，而他最後也沒辜負粉絲期待，在400公尺個人混合式拿下銅牌。2017年5月，瀨戶大也更在社群網站發布喜訊，宣布與日本女子跳水選手馬淵優佳結婚，並在婚後陸續生下2個女兒優羽與望羽。

然而這段宛如神仙眷侶般的婚姻，卻維持不到3年就亮起紅燈。據日本媒體《Daily Shincho》報導，瀨戶大也在本月14號下午1點左右，被發現帶著黑帽子與口罩，開車出門，途中還載了一位女性一起前往廉價愛情賓館，而這位女性並不是他的妻子馬淵優佳。

據悉，瀨戶大也與女子在賓館共處約1個半小時時間，直到下午3點半左右才分別離去，隨後瀨戶大也更前往保育園接2個女兒回家，結束這段午後約會。諷刺的是，她的妻子當天還在社群網站曬恩愛，感謝丈夫貼心照顧2個小孩。

(中時新聞網)