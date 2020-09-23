因華（4172）23日宣布，旗下N11005口服胰島素，今年上半年已完成第一個里程碑（28天毒理試驗及人體學術臨床鉗夾試驗），日前已收到來自中國授權方，150萬美金的里程碑金。

N11005是因華平台技術OralPAS Pro創新開發的主力產品，該藥物的授權，從開發到上市，共有美金1,200萬的開發里程碑金，外加後續的銷售權利金。由於里程碑金款項，因華今年營收將以破億元，創下歷史新高。法人預估，年度營收將上看1.4億元。因華N11005口服胰島素結合香港南北兄弟藥業投資公司及東陽光集團共同進軍大陸，搶攻中國未來50億美金糖尿病市場。

東陽光集團所生產之胰島素原料己獲得美國FDA之DMF，對未來因華在全球佈局更具競爭性。目前在COVANCE（科文斯）完成之長期毒理試驗顯示，因華之N11005口服胰島素，在有效濃度內除了血糖降低外無其他副作用。另亦已在北京大學醫院執行鉗夾試驗完成15例之人體學術臨床試驗（IIT），從結果可以看出N11005口服胰島素作用於人體的高安全性、快速且顯著降血糖作用。

目前就此結果將進一步進行臨床規劃，預計將於2021年展開臨床一期試驗。口服胰島素屬於競爭激烈但成功率極低的領域，因華期許能夠完成此重大使命，並將積極啟動全球口服胰島素授權布局為台灣爭光。

(工商 )