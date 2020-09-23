在美國川普政府祭出華為禁令後，外國企業若使用美國技術或設備替華為生產晶片，需先取得美國當局許可才能出貨，美國CPU大廠英特爾 (INTC-US)日前證實已取得華為供貨許可。英特爾全球副總裁、大陸區總裁楊旭表示，即使大環境相當困難，英特爾並不打算撤出大陸產線，認為美中科技脫鉤並不符合產業規律。

第一財經報導，在楊旭所撰寫的評論中，他表示，在充滿挑戰的環境中，企業關鍵決策應遵循產業規律，只有順應規律才能獲得發展，當前美中科技脫鉤有現實風險。不過，相較於在撤出決定上徬徨不定的企業，英特爾的字典裡沒有「撤」這個字，因脫鉤不符合產業規律。

楊旭認為，在過去數十年發展中，大陸已開發出龐大消費市場，並創造完整的產業鏈，在大陸政府大力扶持下，無論基礎設施還是產業人才，各方面建設皆相當完善，如此優勢並非其他國家短時間之內可以夠複製的。

他強調，無論是PC、網路、雲端運算，還是現今的數據時代，英特爾均著重在技術創新、互補合作以及應用落地，該公司以互相包容心態攜手生態鏈夥伴，充分融合海內外技術，一同做大市場，為整體產業帶來更多機會。因此，他相信，互補合作和協同創新，將為科技業創造更多價值，可望帶領整體產業早日走出危機，迎向未來更新更好的發展。

(中時新聞網)