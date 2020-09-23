大腸癌是國人最害怕的癌症之一，肝膽腸胃科醫師陳炳誠在節目中分享病例，一名64歲的家庭主婦明明沒有任何危險因子、生活習慣良好，但檢查竟然發現罹患大腸癌，且半年來有時血便、有時黑紅便，體重甚至掉了7公斤，一問之下總算真相大白。

陳炳誠在節目《醫師好辣》中指出，這名家庭主婦本身沒有病史，不會抽菸、喝酒或者吃檳榔，也不吃燒烤，主要是因為這半年來，有時會大血便、黑紅便，且體重在半年內從55公斤掉到48公斤，掉了7、8公斤。

陳炳誠直言，有黑紅便就很擔心，因此幫婦人安排了大腸鏡，檢查後果然發現有腫瘤，切片後證實是得大腸癌，詢問過後覺得婦人其實沒什麼危險因素，後來家人有說，婦人「喜歡把剩菜、剩飯冰起來，第二天或第三天拿出來吃」。

肝膽腸胃科醫師陳炳誠節目上分享病例。（摘自YT《醫師好辣》）

陳炳誠解釋，過去曾有研究發現，若飯菜、食物煮熟後2小時細菌量會開始上升，若真的要再食用，建議提早冷藏，否則細菌讓硝酸鹽類增加，硝酸鹽類容易讓人得到胃癌、大腸癌。

陳炳誠補充，一般大腸癌篩檢要50歲以上是有原因的，因為據統計，50歲以上有7%的人可能會得大腸癌，50歲以下則不到3%。該名婦人本身已過60歲，有研究發現60歲以上的人有14%會罹患大腸癌，「年紀本身就是危險因子，加上她可能有這些習慣，讓她比較容易得到癌症」。

(中時新聞網)