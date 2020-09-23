遠東化纖公司新埔廠23日下午5點許，疑因場內管線道生油外洩，導致異臭瀰漫，晚間包含新竹市東區在內的居民，都紛紛聞到濃重臭味。廠商在意外發生當下通知新竹縣環保局，環保局派人到場採樣並了解狀況，未料該廠晚間9點26分又傳出火災，新竹縣消防局前往救援，未釀成人員傷亡。
新竹縣消防局23日晚間9點26分接獲火警，由第三大隊、新埔、竹北、工業、山崎等分隊前往支援，布置5水線滅火，現場為道生油槽燃燒，消防局不敢大意，也通知環保局人員到場，所幸火勢在晚間10點前控制，未造成人員傷亡及不適，至於火災原因，仍待火調人員調查、釐清。
遠東化纖新埔廠道生油外洩事故發生於下午5點30分，該廠通報新竹縣環保局，有洩漏熱煤油的狀況，並於第一時間布置水線沖淋，環保局也立即請廠商發生洩漏的製程全線停工，且立即派員到場採樣，作為後續裁罰基準。
由於洩漏的道生油尚有餘熱，新竹縣環保局也持續以光離子偵測器（PID）巡查。 據了解，此為傳導製程熱能的介質道生油線路閥門原因不明故障，導致油、氣外洩，引發臭味，廠商雖在短時間內找到故障點並修復，不過油氣外洩造成的異臭，仍然引發輿論嘩然。
不少民眾於臉書相關社團討論此事，包含住在竹北市高鐵區附近居民，都互相提醒緊閉門窗，開啟空氣清淨機，甚至連遠住新竹市的民眾都有質疑空氣怎有異味，顯見影響程度。
(中時 )
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