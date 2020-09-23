一對夫妻於2017年結婚，馬來西亞籍的妻子小盈（化名）隱瞞丈夫阿王（化名）從事特種行業，阿王於去年意外發現這件事，不僅相當氣憤也難以接受自己的老婆竟下海服務其他人，中途想挽回婚姻卻小盈嗆「我就說我做雞、我就是妓女，要怎樣就怎樣」等語，讓阿王感覺婚姻不復以往，訴請離婚。

據判決書指出，阿王控訴小盈在婚前隱瞞自己從事特種行業，而婚後仍持續從事相同工作，他於2019年4月意外得知，因此獲得相當大的打擊，阿王完全無法接受結婚不久的妻子竟下海服務他人。

而阿王也在爭吵過程中意圖挽回婚姻，多次勸導小盈是否能換工作，卻遭到強烈的拒絕，小盈甚至回嗆，「我就說做雞了、我就是、so要怎樣就怎樣吧、我再也不會理你了」、「我現在就是在做妓女」、「我就是現在在家裡做妓女」、「我生下來就是要還債、我也無路可走」等語，阿王深感痛苦便訴請離婚。

新北地院家事庭認為，兩人婚姻因小盈從事特種行業已有難以挽回的破綻，且小美堅持從事此行業也悖離夫妻本應互負之忠誠義務，勘驗阿王所提供的對話紀錄後，認為訴離有理，判准離婚。

(中時新聞網)